За първа година Банско байк фест събира десетки любители на велосипедите в планинския ни курорт. Предвидени са състезания от Банско до хижа „Вихрен“, обиколка до село Орцево, осигурен е достъп до кабинковия лифт, провеждат се ендуро и крос-лифт обучения. А за утре е предвидено пътуване с теснолинейката до Аврамово, където с велосипедите ще се кара из Родопите.

Целта на събитието е да събере всички любители на колоезденето и да покаже отличните условия, които Банско предлага за този спорт.