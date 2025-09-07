Японският премиер Шигеру Ишиба подаде днес оставка, предизвиквайки вероятен дълъг период на политическа несигурност в нестабилен момент за четвъртата по сила икономика в света, предаде "Ройтерс".

След като бяха уредени окончателните подробности за търговската сделка със САЩ за намаляване на митата на президента Доналд Тръмп, 68-годишният Ишиба каза на пресконференция, че трябва да поеме отговорност за поредицата изборни загуби. Откакто дойде на власт преди по-малко от година, премиерът понесе изборните загуби на управляващата коалиция и в двете камари на парламента на фона на недоволството на избирателите от увеличаващите се разходи за живот.

Той инструктира Либерално-демократическата партия, която управлява Япония почти през целия следвоенен период, да организира спешни избори за ръководство на партията и добави, че ще остане на поста си, докато не се намери кой да го смени.

"С подписването на търговското споразумение и президентския указ Япония преодоля ключово предизвикателство", каза Ишиба. "Бих искал да предам щафетата на следващото поколение", добави той.

♦ Ишиба бе призоваван да подаде оставката си, след като през юли загуби избори за горната камара на парламента. Либерално-демократическата партия трябваше да гласува утре дали да избере нов лидер на партията.

Този, който стане лидер на партията сега, може да реши да свика предсрочни избори с цел партията да получи мандат, казват анализатори.

Въпреки че японската опозиция остава фрагментирана, крайнодясната и антиимиграционна партия "Сансейто" постигна силен резултат на изборите за горна камара през юли, прокарвайки в политическия мейнстрийм идеи, които някога бяха смятани за нестандартни.

Близо 55% от участниците в анкета на Киодо, публикувана днес, заявяват, че няма нужда да бъдат произвеждани предсрочни избори.

♦ Ишиба, аутсайдер, който стана миналия септември лидер на партията от петия опит, се фокусира по време на краткия си мандат върху сключването на търговска сделка с най-големия търговски партньор на Япония, обещавайки 550 милиарда долара инвестиции в замяна на по-ниски мита от страна на САЩ.

Ишиба каза, че се надява следващият премиер да гарантира, че сделката се изпълнява и Япония продължава да трупа печалби, с които да реши проблемите около увеличаващите се разходи в страната и недоволството на японците по този въпрос.

Той изрази безпокойство за ситуацията по отношение на сигурността във връзка със срещата на лидерите на Китай, Северна Корея и Русия на военния парад по-рано тази седмица.

Редактор: Цветина Петрова