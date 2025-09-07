Синдикатът на таксиметровите шофьори в Атика (SATA) обяви 48-часова стачка от 6:00 часа сутринта във вторник, 9 септември до 6:00 часа сутринта в четвъртък, 11 септември.

По време на стачката ще бъде осигурен транспорт само до и от болници. Дежурните таксита ще имат специални маркировки на предната част на превозните средства.

„Борбата, която водим, е борба за оцеляване на професионалните таксиметрови шофьори. Молим за разбиране и подкрепа от страна на пътниците, тъй като изискваме условия, които гарантират безпроблемното и справедливо функциониране на нашата услуга. Благодарим ви за разбирането“, обявиха в социалните мрежи от SATA.