Хиляди протестираха в Солун срещу правителството на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Митингът беше свикан докато Мицотакис представяше в голяма реч на Международния търговски панаир икономическата политика на кабинета. Демонстрантите, подкрепени от профсъюзи, обвиниха правителството, че насърчава данъчни облекчения за работодателите, като същевременно подкопава правата на работниците и обществените услуги.

Премиерът на Гърция представи нова икономическа визия и помощи за млади и семейства

Мицотакис обяви пакет от данъчни реформи на стойност 1,6 милиарда евро. Той идва на фона на спадащите рейтинги на одобрение за неговата партия „Нова демокрация“. Те са около 25% в последните проучвания, а бяха над 40% в началото на управлението.

„Това правителство, чрез своите престъпни политики, неолиберални мерки, приватизации и участие във война, трябва да бъде свалено. Не можем да чакаме повече", сподели един от демонстрантите.

Според друг „това, което правителството представя на Солунския търговски панаир, е как работодателите ще получат данъчни облекчения, как работниците ще гладуват и как ще разпродадат всичко - здравеопазване, образование, всеки обществен и природен актив.“

