-
Криза с общежитията в София: Над 1200 студенти от УНСС без покрив преди старта на учебната година
-
Нов протест срещу водната криза в Плевен и региона
-
Момчето, което обичаше Бог: Папа Лъв XIV канонизира Карло Акутис - първия светец от поколението милениал (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Археолози откриха уникална фигура на 6500 години в Провадия
-
Инцидент след инцидент: Катастрофира ли градският транспорт в София
-
Социална незрялост: Адвокат с версия за катастрофата с трамвая
Демонстрантите обвиниха правителството, че подкопава правата на работниците и обществените услуги
Хиляди протестираха в Солун срещу правителството на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Митингът беше свикан докато Мицотакис представяше в голяма реч на Международния търговски панаир икономическата политика на кабинета. Демонстрантите, подкрепени от профсъюзи, обвиниха правителството, че насърчава данъчни облекчения за работодателите, като същевременно подкопава правата на работниците и обществените услуги.
Премиерът на Гърция представи нова икономическа визия и помощи за млади и семейства
Мицотакис обяви пакет от данъчни реформи на стойност 1,6 милиарда евро. Той идва на фона на спадащите рейтинги на одобрение за неговата партия „Нова демокрация“. Те са около 25% в последните проучвания, а бяха над 40% в началото на управлението.
„Това правителство, чрез своите престъпни политики, неолиберални мерки, приватизации и участие във война, трябва да бъде свалено. Не можем да чакаме повече", сподели един от демонстрантите.
Според друг „това, което правителството представя на Солунския търговски панаир, е как работодателите ще получат данъчни облекчения, как работниците ще гладуват и как ще разпродадат всичко - здравеопазване, образование, всеки обществен и природен актив.“Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни