Премиерът Кириакос Мицотакис представя пакет от икономически мерки за 2026 г., както и стратегически реформи с времеви хоризонт до 2030 г., на 89-ия Международен панаир в Солун.

Премиерът отбеляза, че ядрото на политиката е как да се подобрят доходите на гражданите, как да се направи страната безопасна, как да се даде надежда на младите хора.

„През тези 10 години изградихме силни отношения на доверие. Поставихме Гърция на високо ниво, като доказахме, че ни е грижа за всички гърци“, подчерта Кириакос Мицотакис и посочи редица постижения като намаляване на безработицата, рекорди в инвестициите и туризма.

„Имайте предвид едно нещо. На 1 септември 2015 г. всемогъщата Франция вземаше заеми с лихва от 1,16%. Гърция с лихва от 9,18%. Вчера френската облигация затвори на 3,44%, гръцката на 3,33%. Помислете какви усилия крие тази промяна“, каза той и отбеляза, че Франция и други страни са в състояние на прекомерен дефицит, докато Гърция е на противоположния бряг.

Пакетът от икономически облекчения, който обяви включва намаляване на данъчните ставки с 2 пункта за всички, плюс значително намаление за всяко дете.

За доход 10 000-20 000 евро данъците се намаляват от 22% до 18% с едно дете, до 16% с две деца, до 9% за три деца, нула за много деца. Годишна помощ при доход от 20 000 евро се променя за семейства с 2 деца 600 евро, с 3 деца 1300 евро, с 4 деца 1680 евро.

За доход 30 000 евро годишна помощ: без деца - 400 евро, с 1 дете - 800 евро, с 2 деца - 1200 евро, с 3 деца - 2100 евро, с 4 деца - 4100 евро.

За доходи от 40 000 до 60 000 евро се установява междинна ставка от 39% вместо 44%. Работник под 25- годишна възраст с годишен доход от 20 000 евро няма да плаща данък.

Инициативата за младите хора включва - до 25 години, с 15 000 евро, годишна помощ от 1283 евро. До 25 години, с 20 000 евро, годишна помощ от 2480 евро. От 26 до 30 години, с 20 000 евро, годишна помощ от 1300 евро.

Имотният данък (ENFIA) се намалява наполовина от 2026 г.