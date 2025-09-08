Росен Желязков е на официално посещение в Черна гора. Премиерът ще проведе срещи с колегата си Милойко Спаич, както и с президента на балканската държава Яков Милатович.

Предвидено е в първия ден от визитата да бъдат подписани два документа - за научно и технологично сътрудничество и декларация, в която изразяват желание за директна въздушна линия, която да свърже столиците София и Подгорица.

По повод празника на Съединението, министър-председателят ще открие бюст-паметник на Княз Александър I Батенберг във Факултета по политически науки на Университета на Черна гора. Предвидено е Желязков да изнесе и публична лекция пред студентите в университета.

В официалната делегацията са вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на здравеопазването Силви Кирилов, които ще се срещнат със своите черногорски колеги.