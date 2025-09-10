Десният активист от САЩ Чарли Кърк почина, след като бе прострелян в университет в Юта, съобщи президентът Доналд Тръмп, наричайки своя близък съюзник „легендарен“, предаде АФП.

Простреляха приближения до Доналд Тръмп инфлуенсър Чарли Кърк (ВИДЕО)

„Великият и дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв. Никой не е разбирал или обичал младите хора в Съединените щати по-добре от Чарли,“ написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

„Той беше обичан и възхищаван от ВСИЧКИ, особено от мен, а сега вече не е сред нас. Мелания и моите съболезнования са за прекрасната му съпруга Ерика и семейството му. Чарли, ние те обичаме!“

В социалните мрежи беше разпространен видеозапис, на който Кърк говори с микрофон под бяла тента с изписани на нея лозунги "Американското завръщане" и "Докажете, че греша". В следващия момент се чува как отекват изстрели, а той се хваща с дясната ръка за областта на шията, откъдето започва обилно кръвотечение. Междувременно настава суматоха и хората от публиката започват да бягат и да крещят. Асошиейтед прес потвърди, че кадрите са заснети в кампуса на университета "Юта Вали".

Първоначално бе съобщено, че вероятният извършител е задържан, но по-късно говорител на университета информира, че задържаното лице не е стрелецът.

Кой беше Чарли Кърк

31-годишният Кърк е съосновател на младежката консервативна организация Turning Point USA и е известен като политически активист и привърженик на Тръмп, отбелязват агенциите Turning Point USA е известна нестопанска организация, която мобилизира консервативната младеж в университетските кампуси, пише NBC News.

Известен поддръжник на президента Доналд Тръмп и близък съюзник на много хора от неговия кръг, Кърк изнесе реч на президентската конвенция през 2024 г., само няколко дни след опита за покушение срещу Тръмп.

