Снимка: gettyimages
-
Трагедия в Бали: Най-малко 9 жертви и стотици евакуирани след тежки наводнения
-
След инцидента с АТВ в „Слънчев бряг”: Говорят родителите на обвинения Никола Бургазлиев
-
Локализираха пожара в Сакар, обхванал близо 13 000 декара
-
Адвокатът на Никола Бургазлиев: Прокуратурата го осъди без съд и присъда
-
Десетки контейнери паднаха от товарен кораб в пристанището на Лонг Бийч
-
"Хамас" обяви шестима свои членове за загинали при израелската атака в Доха
31-годишният мъж е произнасял слово на събитие в университет в Юта
Приближеният до американския президент Доналд Тръмп консервативен инфлуенсър Чарли Кърк беше прострелян по време на събитие в щата Юта. Заподозреният за стрелбата е задържан, съобщава "Гардиън".
Тръмп срещу "Харвард": Политическа разправа или битка на ценности
На видеа, разпространявани в социалните мрежи, се вижда как куршум улучва Кърк в областта на врата, докато произнася слово в кампуса на Utah Valley University. 31-годишният инфлуенсър изнесе речта като част от обиколката "Американското завръщане", организирана от местния клон на неправителствената организация Turning Point USA (TPUSA), чийто изпълнителен директор е той.
It looks like Charlie Kirk may have been shot at TPUSA Utah State event— TheBlaze (@theblaze) September 10, 2025
Please pray for him and his family 🙏pic.twitter.com/9Agy4aYKhr
Прессекретарят на TPUSA потвърди пред Fox News, че Кърк е бил прострелян. Американски медии съобщават, че състоянието му е критично.
Говорител на полицейското управление на университета заяви пред "Гардиън", че на територията на кампуса са били произведени изстрели. Заподозреният за стрелбата срещу него е арестуван от полицията. От ФБР заявиха, че ще изпратят свои агенти на мястото, президентът Тръмп написа в социалните мрежи: „Трябва да се молим за Чарли Кърк! Бог да го благослови!”
Малко преди стрелбата, Кърк написа в X: „НИЕ. СМЕ. ОБРАТНО. Utah Valley University Е НАЕЛЕКТРИЗИРАН и ГОТОВ за първата спирка от обиколката "Американското завръщане“.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни