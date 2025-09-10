Приближеният до американския президент Доналд Тръмп консервативен инфлуенсър Чарли Кърк беше прострелян по време на събитие в щата Юта. Заподозреният за стрелбата е задържан, съобщава "Гардиън".

Тръмп срещу "Харвард": Политическа разправа или битка на ценности

На видеа, разпространявани в социалните мрежи, се вижда как куршум улучва Кърк в областта на врата, докато произнася слово в кампуса на Utah Valley University. 31-годишният инфлуенсър изнесе речта като част от обиколката "Американското завръщане", организирана от местния клон на неправителствената организация Turning Point USA (TPUSA), чийто изпълнителен директор е той.

It looks like Charlie Kirk may have been shot at TPUSA Utah State event



Please pray for him and his family 🙏pic.twitter.com/9Agy4aYKhr — TheBlaze (@theblaze) September 10, 2025

Прессекретарят на TPUSA потвърди пред Fox News, че Кърк е бил прострелян. Американски медии съобщават, че състоянието му е критично.

Говорител на полицейското управление на университета заяви пред "Гардиън", че на територията на кампуса са били произведени изстрели. Заподозреният за стрелбата срещу него е арестуван от полицията. От ФБР заявиха, че ще изпратят свои агенти на мястото, президентът Тръмп написа в социалните мрежи: „Трябва да се молим за Чарли Кърк! Бог да го благослови!”

Малко преди стрелбата, Кърк написа в X: „НИЕ. СМЕ. ОБРАТНО. Utah Valley University Е НАЕЛЕКТРИЗИРАН и ГОТОВ за първата спирка от обиколката "Американското завръщане“.

Редактор: Станимира Шикова