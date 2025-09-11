В сърцето на Кайро, в историческия квартал Ал Дарб Ал Ахмар, млади хора се включиха в летни работилници по традиционни занаяти, организирани в реставрираното имение от XIX век - „Бейт Якян“.

Програмата се провежда за трета поредна година в партньорство с центъра за традиционни изкуства. Тази година участие взеха близо 100 младежи от района, които изучаваха дърворезба, калиграфия, гравиране на мед и други занаяти, предавани от поколения.

Хелиополис отбелязва 120-ата си годишнина с културни събития

Организаторите се надяват инициативата да вдъхнови младите да се свържат с богатото културно наследство на своя квартал.

Редактор: Румен Лозанов