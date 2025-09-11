Мъжът, който уби бившия член на „Бийтълс“ Джон Ленън през 1980 г. - Марк Дейвид Чапмън, остава зад решетките. Последната му молба за условно освобождаване е отхвърлена за 14-ти път, съобщи „Гардиън”.

70-годишният Чапмън се яви пред Комисията по условно освобождаване на 27-ми август, а решението бе публикувано онлайн от американските власти.

Джон Ленън беше застрелян на 8 декември 1980 г., докато се прибира в апартамента си на Upper West Side в Манхатън, заедно със съпругата си Йоко Оно. По-рано същия ден той подписва копие от албума си Double Fantasy за своя убиец.

Очила, подарени от Джон Ленън на посетител в студио "Аби Роуд", отиват на търг

Чапмън е арестуван веднага след нападението.

Пълният протокол от последното изслушване все още не е публикуван. В миналото Чапмън неведнъж изразява разкаяние за престъплението си. „Знаех какво правя и знаех, че е грешно. Знаех, че е лошо, но исках толкова много слава, че бях готов на всичко, дори да отнема човешки живот", призна той през 2021 г.

Редактор: Петър Иванов