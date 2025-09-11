Протести в София и Русе. Събралите се искат обвиняемите за инцидента с полицейския началник да бъдат освободени от ареста, както и за оставките на вътрешния министър Даниел Митов и на самия Николай Кожухаров. В Русе протестът е пред Съдебната палата.

В петък ще се гледат мерките в Апелативния съд във Велико Търново.

Ето и мненията на някои от протестиращите:

"На моя колежка син е едното момче. Поне каквото аз съм видяла, няма чак такова като бит-пребит и мисля че момчетата са неправилно арестувани и задържани. Семейството са много добри и възпитани хора", каза Мариата Веселинова.

„Дошла съм да подкрепа изцяло тези младежи, защото утре може да се случи и на децата ни. Вярвам в тяхната невинност. Тези младежи, поне аз това което изгледах, мисля, че са били провокирани", каза Катя Черкезова.

Член на СФСМВР: Случаят в Русе се употребява политически

Протест и пред МВР в София, организиран от Сдружение „БОЕЦ”. Според тях полицията е излъгала, вместо да оповести истината.

Събитието беше организирано в социалните мрежи. Според организаторите вътрешният министър Даниел Митов не се справя с работата си. По думите им лъжите могат да провалят съдбите на четири български младежи и деца, които не заслужавали да влязат в затвора.

Припомняме, че на 4 септември директорът на полицията в Русе беше пребит, за което бяха обвинени трима млади мъже и 15-годишно момче. Към този момент те са арестувани. Преди 2 дни изтекоха и записи от охранителните камери в района. Според МВР на тях се вижда, че именно групата провокира агресията, а според защитата на момчета, че познат на полицейския шеф започва първи.