Албанският министър-председател Еди Рама заяви, че е назначил първия в света министър, създаден с изкуствен интелект, който ще отговаря за обществените поръчки, като обеща, че изкуственият интелект ще го направи „свободен от корупция“.

При представянето на новия си кабинет на среща на Социалистическата партия след голямата победа на изборите през май, Рама представи новия „член“, наречен „Диела“ – „слънце“ на албански език.

„Диела е първият правителствен член, който не е физически присъстващ, а е виртуално създаден от изкуствен интелект“, каза Рама, цитиран от АФП.

На Диела ще бъдат поверени всички решения относно публичните търгове, което ще ги направи „100% свободни от корупция, а всеки публичен фонд, подаден за участие в търга, ще бъде напълно прозрачен“, добави той.

Диела беше пусната през януари като виртуален асистент, задвижван от изкуствен интелект – приличащ на жена, облечена в традиционна албанска носия – за да помага на хората да използват официалната платформа e-Albania, която предоставя документи и услуги. Досега тя е помогнала за издаването на 36 600 дигитални документа и е предоставила близо 1000 услуги чрез платформата, според официални данни.

Рама, който спечели четвърти мандат на изборите, трябва да представи новия си кабинет пред депутатите в следващите дни. Борбата с корупцията, особено в публичната администрация, е ключов критерий в кандидатурата на Албания за членство в Европейския съюз.

Рама се стреми да въведе балканската страна с 2,8 милиона души население в политическия блок до 2030 г.

Редактор: Дарина Методиева