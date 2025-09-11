24-годишната Маряна Коцеку извървя пътя от отдалечените планини на Северна Албания до парламента в Тирана и се превърна в най-младия депутат в страната. С диплома по "Дипломация и международни отношения" и владееща пет езика тя мечтае един ден да представлява Албания и на световната сцена.

В северните планини на Албания, където козите се разхождат свободно, а туристи се наслаждават на красивата природа, едно младо момиче намира път между два различни свята - туризма и политиката.



"Бях първият екскурзовод в родното си място. Водя туристически обиколки, откакто съм на 12. Единственият английски, който знаех, беше от филмите, които гледах като дете", разказва Маряна.

Семейството ѝ превръща планинския дом в малък туристически рай – без интернет, без лукс, но с много тишина и домашна храна. "Хората идват точно заради това. Те искат да се изключат от всичко, да се насладят на спокойствието и хубавата местна храна".



Тази есен обаче тя напуска родния край и тръгва към столицата Тирана – вече като новоизбран депутат. Младата жена е поканена да представлява своя регион лично от премиера Еди Рама. Завършила „Дипломация и международни отношения“, владееща пет езика и с мечта един ден да представя Албания в ООН, Маряна иска гласът ѝ в парламента да бъде чут.

"Аз съм израснала в планината. Няма да им е лесно с мен. Това, че съм най-млада - не означава, че и на мен ще ми е лесно, но не искам да ме възприемат по този начин", споделя.



Между планината и парламента Маряна Коцеку открива своя нов път – и доказва, че бъдещето на Албания може да тръгне и от най-отдалечените региони.

Редактор: Станимира Шикова