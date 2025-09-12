Университетът на Гринуич и Университетът на Кент съобщиха, че ще се слеят, за да образуват първия британски суперуниверситет в опит да заздравят финансовата си стабилност, както и да разширят възможностите на студентите от Лондон и югоизточната част на страната, съобщи "Синхуа".

Новата институция, предварително наречена London and South East University Group, трябва да отвори врати през академичната 2026/2027 година. Всяко висше училище ще запази името си, кампусите и пълномощията си за присъждане на степен, но ще имат общ управителен орган, академичен борд и изпълнителен екип, начело с един заместник-ректор.

Обединената образователна институция ще бъде една от най-големите за висше образование във Великобритания с около 28 000 студенти и ще се съсредоточи върху съвместни изследвания в областта на здравеопазването, устойчивото развитие, храненето и креативните индустрии, отбелязва "Синхуа".

Решението за суперуниверситета е на фона на нарастващия финансов натиск върху британското висше образование. В последните месеци няколко университета, включително тези в Източна Англия и Кент, съобщиха за съкращаване на работни места, закриване на курсове и намаляване на средствата за проучвания. Увеличаването на разходите, намаляващият брой местни студенти и жестоката глобална конкуренция водят до това, че много университети трудно балансират бюджетите си, допълва "Синхуа".

