Експлозия разруши бар в Мадрид в събота, ранявайки 21 души, трима от които тежко, съобщиха испанските служби за спешна помощ.

Пожарникари разчистваха развалините в помещенията в квартал "Валекас" в столицата, съобщиха службите за спешна помощ в Мадрид в мрежата Х, споделяйки кадри от частично срутения таван на бара и разпръснати по земята тухли.

Вратите бяха изтръгнати от пантите си с парчета стъкло, разпръснати по пътя отвън, докато екипи за първа помощ изнасяха жертва на носилка.

За спасителната операция са задействани кучета-търсачи и дронове.

Редактор: Габриела Винарова