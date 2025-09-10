Дим се издига над литовската столица

Мощни експлозии са били чути в предградията на Вилнюс, след като няколко железопътни цистерни, превозващи втечнен газ, са се подпалили. Това предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Един човек е ранен, съобщи противопожарната служба. Дим се издига над столицата на Литва и жителите ѝ са призовани да останат на закрито. Вътрешният министър Владислав Кондратович заяви пред репортери, че по първоначални данни „огънят най-вероятно е причинен от нарушаване на правилата за сигурност, но се разглеждат всички версии“.

Запалилите се вагони са принадлежали на полската компания „Орлен“, съобщи полицията.  Те са превозвали втечнен петролен газ от рафинерията на литовското звено на „Орлен“ до терминал за втечнен газ във Вилнюс. Избухнал е пожар, последван от експлозия, се казва в съобщението.

Терминалът не е собственост на литовското звено на „Орлен“ и логистичната операция е била извършена от подизпълнител. Компанията си сътрудничи с властите, за да разследва причините за инцидента. „Към този момент няма съмнение, че това може да е резултат от умишлени действия“, добавиха от компанията.

