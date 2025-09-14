Два влака дерайлираха днес сутринта в два различни района на руската Ленинградска област, в западната част на страната. Машинистът на едната машина е загинал, а железопътният трафик е нарушен, обяви областният управител Александър Дрозденко, предаде Франс прес.

Двата инцидента станаха няколко часа след експлозия вчера късно вечерта на взривно устройство в участък на железопътна линия в западната Орловска област, при което загинаха трима души.

Първият влак е дерайлирал днес близо до гара Семрино в окръг Гачина в Ленинградска област. Там е в ход спасителна операция, уточни Дрозденко. Той поясни, че локомотивът е излязъл от релсите, а машинистът, който е загинал, е билзаклещен в кабината.

10 загинали и десетки ранени при сблъсък на влак и автобус в Мексико

Вторият влак, който е дерайлирал, е бил товарен с 15 вагона-цистерни. Жертви няма, добави Дрозденко.

Следователи проучват версията за евентуален саботаж. Руската железопътна мрежа на няколко пъти беше засегната от дерайлирания, взривове и пожари, които руските власти приписват на украински саботаж.

Киев не поема отговорност за тези инциденти, но приветства такива действия, като казва, че Русия използва железопътната си мрежа, за да транспортира военни и гориво за руските сили, сражаващи се в Украйна.

Редактор: Габриела Винарова