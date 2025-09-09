-
Според очевидци, натовареният трафик е причината шофьорът да не може да премине през прелеза навреме
Десет души са загинали и повече от 60 са ранени, след като влак се вряза в двуетажен автобус в Мексико. Инцидентът е станал на жп прелез в индустриална зона, на около 115 километра северно от столицата Мексико сити.
Според очевидци, натовареният трафик е причината шофьорът да не може да премине през прелеза навреме. Част от пострадалите са в тежко състояние. И железопътната, и автобусната компания изразиха съболезнованията си на семействата на пострадалите и заявиха, че работят с властите по разрешаване на случая.
