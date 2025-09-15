Снимка: iStock
Обвинението е за заплахи за убийство и нарушаване на обществения ред
По искане на Районна прокуратура-Бургас беше взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на мъжа, който нападна шофьори на линейки в Бургас.
Обвинението е, че той е нарушил обществения ред, извършил е непристойни действия и е проявил неуважение към обществото.
Защо мъж нападна шофьори на линейки в Бургас?
Арестуваният С.Л. е нанесъл удари с тръбен ключ по линейката, както и по ръката на шофьора, след ударил със своя автомобил медицинското превозно средство.
С.Л. е обвинен и за това, че се е заканил с убийство на четирима мъже и е насочил към тях полуавтоматичен газ-сигнален пистолет.
Определението на Районен съд-Бургас подлежи на обжалване пред Окръжния съд в града.
Последвайте ни