Задържаха за 24 часа 30-годишен мъж от свищовското село Ореш за закана за убийство. Арестът е извършен, след като той е произвел изстрел с въздушна пушка по време на семеен скандал с баща си. Инцидентът е станал в понеделник по обяд, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден от бащата, който е потърсил съдействие от органите на реда. По негови думи, след възникнал спор, синът му е отправил заплахи за живота му и е стрелял с въздушна пушка. На място веднага е изпратен полицейски екип.