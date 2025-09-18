Блясък, драма и вечна мода – животът на френската кралица Мария-Антоанета оживява в нова изложба в Лондон. Музеят „Виктория и Албърт“ представя „Стилът на Мария-Антоанета“ – първата по рода си експозиция във Великобритания, посветена на прочутата кралица.

Показани са 250 предмета, включително нейни бижута, обувки, съдове, както и бележката ѝ преди екзекуцията. Изложбата проследява и влиянието ѝ върху модата и киното, с костюми от филма на София Копола с Кирстен Дънст.

Часовникът на Мария-Антоанета - бижу със сложен механизъм и бурна история (ВИДЕО)

Marmalade's "Grand Finale Eleganza" runway from RuPaul's Drag Race UK is now on display as part of the "Marie Antoinette Style" exhibition at the Victoria and Albert Museum in London, United Kingdom. pic.twitter.com/Y5qSZsTNn7 — Drag Crave (@Drag_Crave) September 18, 2025

Експозицията ще бъде отворена за посетители от 20 септември до март 2026 година.

„Изложбата обхваща различни стилове, включително рококо и неокласицизъм. Ние показваме различни силуети. Разглеждаме този вид еволюция от стила във френския двор, когато тя пристига за първи път, както и нейната много сложна сватбена рокля и дворцово облекло. След това преминаваме през по-модерните стилове, които тя въвежда, и които еволюират към неокласицизъм и накрая към революция“, каза кураторът на изложбата Сара Грант.

Редактор: Румен Лозанов