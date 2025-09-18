Представят 250 експоната – от лични вещи и бижута до филмови костюми

Блясък, драма и вечна мода – животът на френската кралица Мария-Антоанета оживява в нова изложба в Лондон. Музеят „Виктория и Албърт“ представя „Стилът на Мария-Антоанета“ – първата по рода си експозиция във Великобритания, посветена на прочутата кралица.

Показани са 250 предмета, включително нейни бижута, обувки, съдове, както и бележката ѝ преди екзекуцията. Изложбата проследява и влиянието ѝ върху модата и киното, с костюми от филма на София Копола с Кирстен Дънст.

Часовникът на Мария-Антоанета - бижу със сложен механизъм и бурна история (ВИДЕО)

Експозицията ще бъде отворена за посетители от 20 септември до март 2026 година.

„Изложбата обхваща различни стилове, включително рококо и неокласицизъм. Ние показваме различни силуети. Разглеждаме този вид еволюция от стила във френския двор, когато тя пристига за първи път, както и нейната много сложна сватбена рокля и дворцово облекло. След това преминаваме през по-модерните стилове, които тя въвежда, и които еволюират към неокласицизъм и накрая към революция“, каза кураторът на изложбата Сара Грант.

