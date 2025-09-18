Войната в Украйна, енергетиката и информационните технологии - в центъра на второто държавно посещение на американския президент Доналд Тръмп във Великобритания. На пресконференция той заяви, че Путин го е разочаровал. А британският премиер допълни, че руският президент е показал истинското си лице.

След вчерашното топло посрещане от крал Чарлз III в замъка Уиндзор, днес американския президент трябваше да седне на масата за преговори с британския премиер Киър Стармър и да покаже с дела, че Великобритания наистина е стратегически партньор на Съединените щати. Целта е Обединеното кралство да се превърне във водещ център за развитие на изкуствен интелект в Европа, какъвто вече е Америка. Но няколко други важни теми също заеха централно място - войната в Украйна и тази в Близкия Изток.

Темата "Украйна" се превърна в една от водещите по време на разговора между Тръмп и британския премиер сър Киър Стармър. „Обединени сме в отбраната и сигурността. Да, абсолютно. Но сме обединени и в стремежа към мир. Работим заедно, за да сложим край на хуманитарната катастрофа в Близкия изток. Работим заедно и за прекратяване на убийствата в Украйна”, каза Киър Стармър.

Тръмп и Стармър подписаха споразумение за технологично партньорство



Тръмп и Стармър са обсъждали начините да се увеличи подкрепата за Украйна и да усили натиска върху руския президентите Путин да се съгласи на мир.



„За мен е голяма чест да ви кажа, че се справих със седем войни, седем войни. Войни, които бяха неразрешими, войни, които не можеха да бъдат преговаряни или приключени. Направих го. Съединените щати решиха седем от тях. Тази, която смятах за най-лесна, беше заради връзката ми с президента Путин. Но той ме разочарова. Той наистина ме разочарова”, обясни Тръмп.



Информационните технологии също доминираха в дневния ред на разговорите между Доналд Тръмп и Киър Стармър. Двете страни подписаха сделка, по силата на която Обединеното кралство ще получи най-малко 150 млрд. паунда инвестиции от едни от най-големите технологични компании, като „Майкрософт“ и „Гугъл“.



„Това споразумение ще помогне на Америка и нашите британски съюзници да доминират в бъдещето на изкуствения интелект. Нуждаете се от енергия. Трябва да имате енергията. Това е едно нещо, което научих много бързо”, заяви американският президент.

Америка се ангажира да помага на Англия да построи нови ядрени мощности, които освен да захранват системите за развитие на изкуствен интелект, ще намалят и сметките за електроенергия на британските домакинства.