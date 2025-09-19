Парламентът прие на първо четене промените в Закона за статистиката, които предвиждат председателя и тримата заместник-председатели на Националния статистически институт да бъдат избирани от Народното събрание, а не от Министерски съвет.

Председателят на НСИ Атанас Атанасов получи заплаха за живота си

Подкрепа за промените дойде само от управляващото мнозинство и „ДПС-Ново начало” , а дебатът в пленарната зала премина с обвинения и реплики само между опозицията.