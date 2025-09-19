Франция приветства днес новината, че заподозрян за атаката срещу еврейски ресторант в Париж преди 43 години, при която бяха убити шестима и ранени най-малко 20 души, е бил задържан от палестинската автономна власт на окупирания от Израел Западен бряг, предаде Ройтерс.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро написа в социалната мрежа „Екс“, че арестът е станал възможен след решението на президента Еманюел Макрон да признае в понеделник палестинска държава, което „ни дава възможност да поискаме екстрадиция“.

Има задържан след удара с автомобил в портала на ФБР в Питсбърг

Макрон приветства сътрудничеството с палестинските власти, като подчерта, че „ще работим заедно за бързо екстрадиране“.

През август 1982 г. атаката с граната и огнестрелно оръжие срещу ресторант „Жо Голденберг“ в еврейския квартал „Маре“ се превръща в най-смъртоносното антисемитско нападение във Франция след Втората световна война, отбелязва Ройтерс. То е част от вълна от насилие от палестински бойци в чужбина, започнала през 70-те години. Никой не е бил осъден във връзка с това нападение.

Освен Франция още около 10 държави – сред които Австралия, Белгия, Великобритания и Канада – се очаква официално да признаят палестинска държава в понеделник, преди началото на общополитическите дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН.

Баро заяви, че „нищо не може да попречи на решимостта на Франция да предприеме действия срещу тероризма и антисемитизма“.

Френската Национална антитерористична прокуратура съобщи, че е била информирана от Интерпол за ареста на Махмуд Хадер Абед Адра, с псевдоним Хишам Харб, от палестинските власти.

През юли френски съдии разпоредиха започване на дело срещу шестима души, включително Харб, в специализиран съд по тероризъм заради нападението.

Редактор: Мария Барабашка