Независимостта на България е могъщ ден за страната, защото тя отхвърля политическата и финансова зависимост от Османската империя и застава твърдо на картата на света. В личен план, това е ден за размисъл и отговорност. Това каза писателката Здравка Евтимова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Тя посочи, че „независимост днес е наличност на знания и умения след упорит труд и учене”. Писателката допълни, че важно е да умеем да говорим с човек, който не е на нашето мнение, „да изхвърлим от речника си обиди, ругатни и грозна агресия”. „Независимият човек е не само знаещ и можещ, но и човек, способен да намира подход към хората за постигане на висок успех”, допълни тя.

Редактор: Цветина Петрова