Днес е празникът на българската независимост. Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична. Това написа в личния си профил във Facebook лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по повод националния празник на България.

117 години независима България!

И допълва: "Защото на 22 септември 1908 г. станахме независимо царство, но днес е време да станем независима република!".

