Кириакос Мицотакис обяви, че в Гърция се обмисля "забрана на използването на социални медии от 16-годишна възраст и по-малко, както това направи Австралия". Гръцкият премиер говори на събитие в Ню Йорк, организирано от Канбера, посветено на защитата на децата в дигиталната ера.

„Помолих австралийския премиер да ми даде съвет как можем да го приложим. Това със сигурност не е идеалното решение и виждаме, че ще бъде трудно да се приложи това законодателство, но това не е извинение“, каза той.

В началото на речта си Мицотакис отбеляза, че „това лято, по настояване на съпругата си, е прочел книга от Джонатан Хайд, наречена „Тревожното поколение“.

Премиерът на Гърция представи нова икономическа визия и помощи за млади и семейства

„Докато четях за ефектите, които социалните медии имат върху децата ни, се чувствах сякаш съм „вътре“ в тези истории. Не знаем какви ще бъдат последствията от тази употреба, но сме сигурни, че нещата не вървят добре. Ние, като лидери, трябва да направим нещо по въпроса. Първо, да помогнем на родителите. Това не е само тяхна отговорност“, коментира гръцкият премиер.

Премиерът попита: "Дали наистина искаме децата ни да имат дигитални приятели, които могат да ги доведат до неприемливо или дори разрушително поведение? Ние носим отговорност за това не само да постигнем споразумение с технологичните компании, но и с родителите".

„Технологичните компании вече имат достатъчно пари. Няма нужда да печелят повече пари от нашите деца“, каза той в края на речта си.