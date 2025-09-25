Бившият френски президент Никола Саркози е осъден на пет години затвор, съобщиха френски медии, цитирани от "Гардиън". Присъдата е за престъпен заговор в Париж по делото, в което е обвинен за приемане на незаконно финансиране на кампания от либийския диктатор Муамар Кадафи. Саркози е признат за виновен за приемане на въпросните средства, за да осигури победата си на изборите през 2007 г.

Съдът постанови Саркози да бъде въдворен в затвора на по-късен етап, като прокуратурата разполага с един месец да уведоми бившия държавен глава кога трябва да влезе в затвора. Мярката остава в сила дори ако Саркози обжалва присъдата.

Съдът обаче оправда Саркози в четвъртък за присвояване на публични средства, пасивна корупция и превишаване на лимитите за финансиране на кампания.

Обвинението в престъпен заговор се отнася до участието му в група, която е подготвяла корупционно престъпление между 2005 и 2007 г., съобщи съдът.

70-годишният Саркози заемаше най-високия държавен пост във Франция между 2007 и 2012 г. Той може да обжалва осъдителната присъда, което би отложило изпълнението на всяка присъда.

Прокурорите твърдят, че той тайно е прехвърлил милиони от правителството на Кадафи в хазната на кампанията си, твърдение, което Саркози отрече по време на тримесечния процес.

По делото са замесени и 11 съобвиняеми, сред които трима бивши министри.

Решението на парижкия съд прави 70-годишния Саркози първия бивш френски държавен глава, осъден за престъпление на толкова високо ниво.

Муамар Кадафи беше либийски диктатор, чийто терористичен режим просъществува до убийството му от бунтовническите сили на Националната освободителна армия през 2011 година.

