Съпругата на бившия президент на Франция Никола Саркози – бившият топмодел и певица Карла Бруни, изрази подкрепата си, след като той бе осъден на пет години затвор по обвинения в престъпен заговор с Либия.

„Любовта е отговорът“, написа Бруни в профила си в Instagram и добави хаштаг: „Омразата няма да спечели“.

Очакваше се присъдата да бъде по-тежка и е първата такава в модерната политическа история на Франция.

70-годишният Саркози, който беше държавен глава на Франция от 2007 г. до 2012 г., стана първият бивш френски президент с ефективна присъда лишаване от свобода, дори при обжалване, което той каза, че иска да направи.

57-годишната Бруни беше до съпруга си, когато той говори пред журналисти, след произнасянето на присъдата.

Докато двамата след това вървяха към автомобила, който трябваше да ги откара обратно към жилището им в Париж, Бруни измъкна червения протектор на микрофона на сайта за разследваща журналистика „Медиапарт“ и го хвърли на земята.

Никола Саркози и Бруни се женят след бурен романс в началото на президентския му мандат през 2008 г. и само няколко месеца след публичната раздяла с втората си съпруга Сесилия. Двамата имат дъщеря, родена през 2011 година.

Въпреки че Саркози е първият съпруг на Бруни, тя казва, че е „укротителка на мъже“ и е имала поредица от интимни връзки с интелектуалци и рок звезди, включително Мик Джагър и Ерик Клептън. Тя има син от предишна връзка.

Редактор: Петър Иванов