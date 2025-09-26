Бившият министър-председател на Великобритания Тони Блеър се готви за ключова роля в следвоенното управление на ивицата Газа в рамките на мирния план на американския президент Доналд Тръмп, предаде британския Financial Times.

Блеър е предложен за председател на съвет по наблюдението, наречен Международна преходна власт в Газа, отбелзва изданието.

Той взе участие в заседание, свикано в края на миналия месец от Тръмп с цел да се съдейства за изтеглянето на израелските войски от анклава и да се изготвят планове за следвоенното развитие на крайбрежната територия. Изданието обръща внимание на факта, че Институтът "Тони Блеър" е участвал в изготвянето на плана за мир.

Мозъчният тръст обяви, че не е воден нито един разговор с различни организации, в който де е била прокарвана идеята палестинци от ивицата бъдат изселвани принудително.

Редактор: Цветина Петкова