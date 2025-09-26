Гледайки опита на Украйна, е ясно, че ЕС трябва да разработи допълнителни способности, които може би в момента ни липсват. Това е мнението на еврокомисаря по отбраната Андриус Кубилиус. Думите му дойдоха по време на срещата между няколко страни от ЕС, сред които и България, и Украйна, посветена на изграждането на т.нар. „стена срещу дронове“, съобщи „Гардиън“.

Кубилиус каза, че задачата започва с „възможности за откриване“, включително набор от радари, акустични сензори и друго оборудване за откриване на всички дронове, включително и по-малки летателни апарати, летящи на ниска височина. Той подчерта, че това трябва да бъде първи приоритет.

После, по думите му, разговорът преминава към това как да се свалят дроновете, започвайки с електронната война, включително много ефективно заглушаване, използвано от Украйна, или по‑директно — с интерсептори за дронове.

НАТО се учи от Украйна за прехващане на дронове

„Трябва да видим как можем да изградим тези капацитети в нашите защитни линии“, заяви еврокомисарят. Кубилиус добави, че също така съществуват опции за използване на „традиционна, класическа артилерия“ срещу дронове, която украинците „използват по много ефективен начин“.

Той каза, че е нужно да се действа умно, защото в противен случай се стигна до ситуация, в която се харчат милиони, за да бъде свален един дрон, струващ 10 000 евро. Кубилиус отбеляза, че някои експерти предполагат, че ЕС може да завърши проекта за „стена срещу дронове“ в рамките на година, въпреки че признава, че „не е сигурен“ относно този график. Еврокомисарят заяви, че ученето от опита на Украйна и нейната по‑широка отбранителна система ще бъде критично важно.

Редактор: Емил Йорданов