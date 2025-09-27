За първи път в България се провежда национален фестивал, посветен изцяло на сертифицирани биохрани, произведени единствено от български фермери. Събитието е в сърцето на старопрестолния град и цели да покаже богатството на родното биопроизводство, както и да развенчае митовете, че биопродуктите са непосилно скъпи.

Посетителите на фестивала могат да видят и опитат мед, 100% натурални сокове, бутиково вино и редица други екологично произведени храни. „Министерството на земеделието и храните се стреми с подобни събития да популяризира биопроизводството и да го направи достъпно за всеки. Тук могат да се открият висококачествени продукти на напълно достъпни цени“, обясни Лозана Василева, която заместник-министър на земеделието и един от организаторите.

Кои са истинските биопродукти? (ВИДЕО)

Фестивалът се провежда в рамките на три дни, а освен дегустации и директни продажби, посетителите ще могат да разговарят с производители и да научат повече за процесите зад сертифицирането на биопродуктите.

„Биопроизводителите са най-проверяваните фермери в цял свят,“ заяви Албена Симеонова, която е председател на Асоциацията на българските биопроизводители. „От почвата, през растенията и плодовете, до крайния продукт – всяка стъпка се сертифицира и контролира. Затова, когато говорим за биопродукт, това е гаранция за качество“.

Сред изложителите има производители на биологично грозде, вино и сокове, като част от тях управляват десетки или стотици декари сертифицирани насаждения. „Гордеем се, че затваряме целия цикъл – произвеждаме, преработваме и предлагаме собствената си продукция на крайния клиент“, споделят фермерите.