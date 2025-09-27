Президентът Доналд Тръмп разпореди в събота разполагането на войски в северозападния американски град Портланд и в съоръженията на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE), с което разшири спорното си вътрешно използване на военните.

Президентът на Съединените щати описа града като "раздиран от война". Това е карикатурно преувеличение, казват местните власти. Портланд се управлява от кмет демократ. От същата партия е и губернатора на щата Орегон. И двамата заявиха, че ситуацията в Портланд е нормална и единственото напрежение е създаденото от самия Тръмп.

„По искане на министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноъм, нареждам на министъра на войната Пийт Хегсет да осигури всички необходими войски за защита на опустошения от войната Портланд и всички наши съоръжения на ICE под обсада от атаки на Антифа и други местни терористи“, написа Тръмп на своята платформа Truth Social. „Също така разрешавам „пълна сила“, ако е необходимо“, добави той, без да уточнява какво има предвид.

Редактор: Дарина Методиева