Възможно е Съединените щати да се оттеглят от преговорите за край на войната в Украйна. Това обяви президентът Зеленски, който даде пресконференция в Киев, след като се завърна от САЩ.

Според украинския държавен глава оттеглянето на Вашингтон не може да бъде изключено, но към този момент американците остават ангажирани с процеса.

Русия: Заплахите на Зеленски за удари по Кремъл са безотговорни

С Доналд Тръмп били обсъдени някои от възможните планове как да се даде отговор на последните действия на Русия. Стана ясно, че Украйна е договорила получаването на още две модерни зенитни системи "Пейтриът", които ще получи още тази есен.

