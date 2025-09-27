-
По думите му обаче засега Тръмп е ангажиран
Възможно е Съединените щати да се оттеглят от преговорите за край на войната в Украйна. Това обяви президентът Зеленски, който даде пресконференция в Киев, след като се завърна от САЩ.
Според украинския държавен глава оттеглянето на Вашингтон не може да бъде изключено, но към този момент американците остават ангажирани с процеса.
Русия: Заплахите на Зеленски за удари по Кремъл са безотговорни
С Доналд Тръмп били обсъдени някои от възможните планове как да се даде отговор на последните действия на Русия. Стана ясно, че Украйна е договорила получаването на още две модерни зенитни системи "Пейтриът", които ще получи още тази есен.Редактор: Цветина Петкова
