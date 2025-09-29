Кои стоки и услуги са поскъпнали след влизането в еврозоната на Литва, Латвия и Естония? Темата коментира журналистът на NOVA NEWS Йордан Бързаков.

Той посочи, че от миналата седмица вече има информация за скок на цените на някои услуги – ресторантьорство, фризьорство, строителни дейности, ремонт на автомобили и др.

Литва

Общият пряк инфлационен ефект на еврото след приемането е 0,11%.

Латвия

Общият инфлационен ефект е 0,2%.

Естония

Общият инфлационен ефект е 0,3%

Данните са взети от докладите на централните банки на страните.

Бързаков подчерта, че никъде няма сериозно завишаване на цените, а ако в България забележим такова, то следва да се мисли за спекула.

Той беше категоричен, че не би трябвало да се очакват валутни катаклизми.

