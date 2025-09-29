Снимка: AI
Коментар на журналиста Йордан Бързаков
Кои стоки и услуги са поскъпнали след влизането в еврозоната на Литва, Латвия и Естония? Темата коментира журналистът на NOVA NEWS Йордан Бързаков.
Той посочи, че от миналата седмица вече има информация за скок на цените на някои услуги – ресторантьорство, фризьорство, строителни дейности, ремонт на автомобили и др.
Литва
Общият пряк инфлационен ефект на еврото след приемането е 0,11%.
Латвия
Общият инфлационен ефект е 0,2%.
Естония
Общият инфлационен ефект е 0,3%
Данните са взети от докладите на централните банки на страните.
Бързаков подчерта, че никъде няма сериозно завишаване на цените, а ако в България забележим такова, то следва да се мисли за спекула.
Той беше категоричен, че не би трябвало да се очакват валутни катаклизми.
Повече гледайте във видеото.
