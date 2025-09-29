От октомври Гърция се готви да стане първата страна от ЕС, която ще въведе строги ограничения за използването на социални мрежи от непълнолетни. Според правителствения план деца до 15 години вече няма да могат да влизат в приложения като Facebook, Instagram, TikTok и X, тъй като достъпът ще бъде автоматично „заключен“ чрез Kids Wallet - приложението за дигитален контрол, свързано с държавния регистър.

За младежи до 18 години пък ще бъде блокиран достъпът до платформи за продажба на алкохол и тютюн, както и сайтове с порнографски материали, както и до онлайн платформи за запознанства като Tinder.

Мицотакис: Обмисляме забрана на използването на социалните мрежи от деца под 16 години

Приложението Kids Wallet ще бъде ключово, като данните на непълнолетни ще бъдат регистрирани там, така че техните мобилни телефони и таблети автоматично ще активират съответните блокиращи филтри.

В реч пред ООН премиерът Кириакос Мицотакис определи използването на социалните медии от деца като „най-големия неконтролиран експеримент с техните умове“ и подчерта, че „Гърция е готова да направи следващата стъпка и да установи праг на дигитална зрялост“.

Решението за социалната спирачка се основава на серия от проучвания, които доказват, че неконтролираното използване на социални медии води до пристрастяване, дефицит на вниманието и хиперактивност, тревожност, депресия и сериозни проблеми със съня. Феноменът „doomscrolling“ - обсесивното гледане на видеоклипове и публикации, се счита за особено опасен за детския мозък.

Дали и как ще бъдат въведени ограниченията, вече е политическо решение. Всичко обаче сочи, че Гърция скоро ще влезе в историята като първата европейска страна, която слага край на неконтролираното използване на социални мрежи от непълнолетни.