„Топлофикация София“ от дълго време се управлява от некомпетентни от инженерна гледна точка лица. Тя е като черна кутия. Това обясни в „Здравей, България” председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски, коментирайки спирането на парното и топлата вода в "Дружба 2" в София заради ремонт на топлопреносната мрежа в квартала.

По думите му най-големият проблем на дружеството не е финансовият, а кадровият – инженерната политика на компанията се води от хора без техническа експертиза. „Не може юристи и икономисти да вземат инженерни решения за един толкова сложен енергиен обект“, коментира той.

Според Хиновски течовете са само част от много по-мащабен проблем. „Топлофикация" няма дори схема на подземната си инфраструктура – не се знае къде точно минават тръбите, какви са, с какви диаметри, кога са сменяни, какво е тяхното експлоатационно състояние“, посочи Хиновски.

Публикуваха графика за спиране на парното и топлата вода в "Дружба 2" в София

Той коментира и един важен въпрос - може ли парното да бъде по-евтино? "Да, може, но трябва да бъдат направени няколко неща незабавно", категоричен е експертът.

И подчерта, че "Топлофикация" първо трябва да се преструктурира, второ – да се отвори пазарът за частни производители на топлинна енергия и трето – да започне незабавно поетапна модернизация. "Само така можем да говорим за по-ниски сметки и по-висока ефективност“, завърши Хиновски.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова