Изследвания в Германия показват, че посещенията на музеи имат благотворен ефект върху депресията, деменцията и самотата, като често са по-ефективни и по-евтини от медикаментите.

Преди повече от десет години във Великобритания започва експеримент, който днес се копира по цял свят – от Канада през Белгия до Франция. Лекари изписват на пациентите рецепти за безплатни посещения в музеи като средство за лечение на стрес, депресия и други психични заболявания.

В Германия идеята все още е в начален етап и звучи футуристично, но във Великобритания отдавна е реалност. Тя е част от т.нар. „социално предписване“ – медицински рецепти за социални и културни дейности, които допринасят за здравето, и всичко това е включено в държавно финансираната здравна система, пише агенция ДПА.

Първите „рецепти за музей“ са издадени още през 2014 г. в рамките на тригодишен пилотен проект, отличен с награди, и първоначално са били насочени към възрастни хора в социална изолация. Днес тези посещения в галерии и музеи са трайно интегрирани в британската здравна система, а ефектът им е измерим.

По данни на Националния алианс за културно здраве и благополучие, през 2023 г. такива пациенти са имали с 37% по-малко посещения при личния лекар и с 27% по-малко насочвания за болнично лечение.

След Великобритания примерът е последван от Канада, където в Монреал лекарите изписват рецепти за посещения в музея на изящните изкуства. Всеки лекар може да издаде до 50 такива рецепти годишно, които се възстановяват от здравните застрахователи. Канадските изследвания показват, че хората, които редовно посещават музеи, имат осезаемо по-добро качество на живот и психично здраве.

През 2021 г. Брюксел също се включва с пет музея и 33 лекари. Днес в проекта участват над 10 музеи и 18 здравни институции, като разходите се покриват от града.

Във Франция инициативата вече се прилага в цялата страна, а множество учени изследват как контактът с изкуството влияе върху благосъстоянието на хората. Бившаият директор на музея на изящните изкуства в Париж, Натали Бондил, вярва, че „културата ще бъде за здравето на хората през XXI век това, което спортът беше през XX век“.

Изследвания в Германия също доказват, че посещенията в музеи оказват положително влияние върху депресията, деменцията и самотата, като често са по-ефикасни и по-евтини от медикаментозното лечение.

През 2019 г. Световната здравна организация анализира над 3000 проучвания и стига до ясен резултат: изкуството и културата укрепват психичното и физическото здраве, помагат за преодоляване на заболявания и стимулират лечебния процес.

Въпреки това учените отбелязват, че макар музейната и арт терапията да са във възход и колкото и привлекателна да изглежда идеята, науката все още не е успяла да докаже категорично медицинските им ползи.

