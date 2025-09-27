Проучване на Meta-Gallup от 2023 г. в 142 страни установи, че 24% от възрастните на 15 и повече години се чувстват много или донякъде самотни, пише клиничната психоложка Винита Мехта. Според нея самотата може да има сериозни психологически последици, както и значително въздействие върху физическото здраве: риск от хипертония, умора и преждевременно стареене.

Някои проучвания сравняват вредата от хроничната самота с вредата от пушенето на 15 цигари на ден. Изследователите Колтър Д. Рей и Холи Ръшин от Университета в Тампа анкетираха група от 621 възрастни, за да разберат какви стратегии използват за преодоляване на самотата и кои са работили. Анализът на резултатите разкри 10 ключови подхода:

1. Инвестиране в съществуващите взаимоотношения

Редовният контакт с приятели и семейство - вечери заедно, игри или видео разговори, помага за поддържане на връзката. Един участник сподели: „Редовно планирах видео разговори със семейството си. Това помогна да се поддържа близост, въпреки че бяхме разделени“.

2. Продуктивност

Участието в смислени дейности, хобита, грижата за домашни любимци или домакинска работа помага на хората да почувстват, че самотата невинаги е негативна и че свободното време може да бъде прекарано продуктивно.

3. Здравословен начин на живот

Физическата активност, правилното хранене и избягването на нездравословни навици като прекомерна консумация на алкохол намаляват самотата.

4. Саморефлексия

Воденето на дневник или размисъл върху самотата може да ви помогне да разберете емоциите си. Някои участници обаче отбелязаха, че прекаленото мислене може да влоши нещата.

5. Работа и учене

Предизвикателствата и чувството за постижение в работата или ученето могат да помогнат за намаляване на самотата. Но за тези, които изпитват неудовлетвореност от работата си, този метод е по-малко ефективен.

6. Разрешаване на проблеми във взаимоотношенията

Преодоляването на конфликти или излизането от токсични взаимоотношения може да помогне за облекчаване на самотата. Един участник сподели: „Говорих открито с партньорката си за чувствата на самота и депресия по време на раздялата. Сега се помирихме и оставаме заедно“.

7. Религия и духовност

Четенето на свещени текстове, посещението на църкви или духовни общности помага на някои да чувстват по-малко самота чрез вътрешна вяра и подкрепа от общността.

8. Доброволчество

Помагането на другите позволява да създават нови връзки, да се чувстват удовлетворени и да придобият по-голямо чувство за самосъзнание. Един участник отбеляза: „Започнах да се занимавам с доброволческа дейност в приют за животни и това ми помага не само да прекарвам време с животни, но и да се свързвам с хора със сходни интереси“.

9. Създаване на нови взаимоотношения

Срещите със съседи, колеги, съученици или запознанствата с нови хора онлайн също могат да помогнат за преодоляване на самотата.

10. Социална активност

Участието в тематични клубове, групи, културни или социални събития ви помага да се чувствате част от общност.

Редактор: Дарина Методиева