Актрисата Тили Норуд, която е сътворена чрез изкуствен интелект, предизвика фурор, след като създателите ѝ заявиха, че синтетичният изпълнител води преговори с агенции за таланти. Холивуд реагира негативно на "актрисата", а някои от най-големите звезди, сред които Емили Блънт, Упи Голдбърг и Наташа Лион, осъдиха творението на компанията от Нидерландия. Темата коментираха в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS актьорите Деси Бакърджиева и Ивайло Захариев.

“Аз не мога да сложа на Тили име и фамилия, защото това вече е персонализация. Когато има конкретика - човек, който е потвърден от дадена агенция, това означава, че те го възприемат като жив елемент, което според мен е грешка и е опасно за нас, живите хора”, смята Бакърджиева.

По думите й този изкуствен аватар е създаден от хора на принципа на математика и алгоритми, които се усъвършенстват. “За изкуствен интелект се говори още от 50-те години, но развитието на технологиите от последните 5 години е наистина умопомрачително”.

Актрисата даде пример със семейството на Брус Уилис, което продаде лицето му, за да го използват като аватар във филми. “Ще използват и жив човек, и математици, които да пресъздадат Брус Уилис. Но това е страшно за нас”, обясни Деси Бакърджиева.

“Пазарът в България е малък. Когато имаш определен брой актьори и изведнъж им добавяш изкуствен интелект, който не иска да яде, да спи, може да снима денонощно - конкуренцията става невъзможна”, каза Захариев.

“Ще бъде малко по-трудно това да се въведе в живите изяви”, смята Бакърджиева.

“Да не забравяме посланието на Тили. Тя провокира хората да комуникират с нея, което е много вулгарно, защото тя не е жив човек”, обясни актрисата и добави, че и децата могат да бъдат засегнати. “Те ще могат да комуникират с изкуствен приятел, който може да им стане и гадже. Той се усъвършенства на базата отговорите и интересите ни и ние си мислим, че има някакви емоции, а това е просто програма с алгоритъм”.

Актрисата обясни, че създаването на такива образи не изисква средства. “Това са две програми, които са взаимно заменими. Откриват грешките си и сами се обучават да ги изчистват”.

“Нещо, което не може да бъде оборено, е човешкият фактор. Не може да бъде изместено. Един актьор може веднъж да играе по един начин, а друг път - по друг. Това не може да бъде дублирано. Изкуственият интелект знае, че когато е тъжен, прави по определен начин. Това е единственото, с което може да спечелим - с нашата автентичност и с това, че не сме програмирани”, смята Ивайло Захариев.

“Зрителят ще го познава и ще търси истинският актьор, импровизирането. Пример е сцена с Леонардо ди Каприо, в която той си набожда ръката, но продължава да играе и прави това нараняване част от сцената. Това не може да го програмираш, не може да го предвидиш. Това са неща, които правят киното живо”, допълни той.

“Тили е много красива, но не е истинска”, каза Бакърджиева.

Захариев сподели, че не трябва да гледаме само опаковката, а и съдържанието, защото иначе нивото на очакванията на публиката ще падне много.

Редактор: Ивайла Митева