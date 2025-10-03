Снимка: iStock
Земетресението е било на дълбочина 10 км
Земетресение с магнитуд 5,4 разтърси тази сутрин провинция Западен Папуа в Индонезия, съобщи Германският изследователски център за геонауки (GFZ), предаде "Ройтерс".
Трусът е бил на дълбочина 10 км, уточни германският център.
Засега няма данни за пострадали и щети. В района не е обявено предупреждение за опасност от цунами.Редактор: Станимира Шикова
Източник: Светослав Танчев, БТА
