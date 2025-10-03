Снимка: iStock
Мярката на южната ни съседка влиза в сила на 10 октомври
Отстъпки от поне 5% за 1000 хранителни стоки в магазините в Гърция. Промоциите се очаква да влязат в сила от 10 октомври. Това става възможно след споразумение между властта и представители на супермаркетите и хранителната индустрия.
"По принцип Гърция вече има една политика за облекчение на високите цени и спекулата между фирмите в страната. Това са нормални мерки. Поредните мерки, които са взети, защото обществото протестира на физически само, но и финансово за тези цени, които съществуват в Гърция", каза икономистът и предприемач проф. Йоаким Каламарис.
Отстъпки от поне 5% за 1000 хранителни стоки в магазините в Гърция
"Относно стоките от първа необходимост Гърцияот 4 години насам е създала кошницата на потребителя - тоест за хора диабетици, за майки с малки деца. Говорим за млека и други продукти - допълнително облекчение от 1000 артикули извън първите нужди от кошницата на потребителя.
Намаленията ще варират средно от 5% до 10%, без да се изключва възможността в някои случаи продуктите да поевтинеят и с над 10%.
"Със сигурност, когато има облекчение върху покупателната сила и гражданите, това подпомага за повече паричен поток за самите граждани. Така че всяко ново облекчение допълнително облекчение, които не влизат в джобовете на картелите и на спекулативните индивиди, може да подпомогне реалната икономика и пазара", обясни още икономистът.
Според проф. Йоаким Каламрис мярката би могла да бъде приложена и в България.
Първият „Магазин за хората“ отваря до края на годината с поне 30 продукта
"България е шампион на Балканите по ценовите параметри на продуктите. И това би трябвало да се коригира - аз наскоро бях в Италия и се изумих относно цените. В пъпа на Милано: капучино за евро и половина, тоест за 3 лева. А в България струва 7 лева. Липсва държавна политика, няма стратегия и воля най-вече", смята той.
Отстъпките ще важат поне до края на годината в южната ни съседка. В магазините ще има и плакат, който ще информира клиентите за намалените продукти
