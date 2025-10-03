Изкуственият интелект (ИИ) в момента е във фаза на "индустриален балон", но технологията е реална и ще донесе значителни ползи на обществото. Това заяви основателят на Amazon Джеф Безос, предаде Си Ен Би Си.

Терминът "балон" обикновено се свързва с период на завишени цени на акции или оценки на компании, които са се отделили от основите на бизнеса. Един от най-известните балони, който се спука, бе крахът на интернет компаниите през 2000 година.

Основателят на Telegram откри лаборатория за изкуствен интелект в Казахстан

В рамките на Италианската технологична седмица (Italian Tech Week) в Торино, изпълнителният директор на Exor - холдингът, притежаващ марката "Фиат", Джон Елкан попита Безос дали има признаци, че сегашният сектор на ИИ има характеристиките на "балон".

"Това е вид индустриален балон", отговори Безос.

Той посочи, че по време на балоните цените на акциите се "отделят от основите" (на базисните бизнес процеси и данни - бел. ред.) и че в такива моменти хората са изключително развълнувани, както днес около изкуствения интелект.

Първата AI актриса: Ще измести ли изкуственият интелект човешкия фактор в киното

"По време на балони се финансират всякакви експерименти и идеи – както добрите, така и лошите. Инвеститорите изпитват трудности да различат добрите от лошите идеи в този момент на екзалтираност, и това вероятно се случва и днес", каза още Безос.

"Но това не означава, че това, което се случва, не е реално. Изкуственият интелект е реален и ще промени всяка индустрия", подчерта той.

Редактор: Ивайла Митева