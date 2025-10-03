Шведският премиер Улф Кристершон призова Европейския съюз да опрости стандартите за купуване на дронове, като в същото време настоя, че отговорността за укрепването на способностите за борба с дронове трябва да е на отделните страни членки, а не на блока като цяло, предаде "Ройтерс".

Европейските лидери се срещнаха в Копенхаген тази седмица на фона на растящите опасения във връзка с нахлуванията на дронове и изразиха подкрепа за заздравяването на мерките за отбрана от дронове в региона. Русия отрича да е отговорна за случаите.

ЕК: Стената срещу дронове ще защитава целия континент

Миналия месец председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи да бъде създадена „стена срещу дронове“ – мрежа от сензори и оръжия, проектирани да засичат, следят и неутрализират дронове. Подробностите и цената на инициативата обаче остават неясни.

„ЕС не е отбранителна организация … Всяка страна трябва да укрепи тези способности и след това трябва да си сътрудничим много тясно, за да можем да засичаме дронове“, заяви Кристершон късно снощи в интервю за Ройтерс в Копенхаген.

Кристершон отбеляза, че страните от ЕС са готови да действат решително.

„Не правим нищо по невнимателен начин, но няма да се поколебаем да употребим силата, необходима за сваляне на апарати или заплахи, които нарушат нашите граници“, изтъкна той.

