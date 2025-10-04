Снимка: БГНЕС
-
Първи сняг на Витоша: Любителите на планината трябва да бъдат добре подготвени
-
Директорът на „Топлофикация София”: Ремонтът в „Дружба” ще реши проблема за 30 години напред
-
Защо НДК се превърна в сборен пункт на русалки?
-
Спират топлоподаването на целия столичен квартал "Дружба 2" от днес
-
Крива пешеходна пътека в сърцето на София – грешка или експеримент?
-
България посреща своите шампиони от Световното по волейбол
Обявена е кризисна ситуация от 5-ти до 19-и октомври за районите "Люлин" и "Красно село"
От днес столичните квартали „Люлин” и „Красно село” остават без фирма за събиране и извозване на отпадъците си. Обявена е и кризисна ситуация за срока от 5-ти до 19-и октомври за двата района. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в своя официален профил във Facebook.
Вчера Терзиев заяви, че Столична община няма да подпише нов договор на предлаганата от фирмите цена от 420 лева за тон отпадък. Така решението е Общината да поеме задачата временно, със собствени ресурси, макар и с по-малка честота.
Днес се очаква изявление на кмета Терзиев и на организационния щаб за сметопочистване.Редактор: Цветисиана Костова
Последвайте ни