От днес столичните квартали „Люлин” и „Красно село” остават без фирма за събиране и извозване на отпадъците си. Обявена е и кризисна ситуация за срока от 5-ти до 19-и октомври за двата района. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в своя официален профил във Facebook.

Вчера Терзиев заяви, че Столична община няма да подпише нов договор на предлаганата от фирмите цена от 420 лева за тон отпадък. Така решението е Общината да поеме задачата временно, със собствени ресурси, макар и с по-малка честота.

Днес се очаква изявление на кмета Терзиев и на организационния щаб за сметопочистване.

Редактор: Цветисиана Костова