Матю Макконъхи е изиграл много герои, които остават в съзнанието на зрителите. Една от тях е тази на Кевин Маккей във филма "Изгубеният автобус", който излезе на екран през септември. Лентата, освен че е отново разкрива огромният талант на звездата от "Интерстелар", а също така и кинематографичното майстроство на режисьора Пол Грийнграс, е и по действителен случай.

"Изгубеният автобус" разказва историята на Кевин Маккей и Мери Лудвиг, шофьор на автобус и учителка, които през 2018 г. спасяват живота на 22 деца по време на пожара Кемп Файър в Парадайз, Калифорния. Това е най-смъртоносният пожар в историята на щата, който унищожава над 150 000 декара, 19 сгради къщи, 50 000 жители на района са евакуирани. Огънят отнема живота на 85 души.

Review: “The Lost Bus” is a story of real-life heroism that plays like a runaway tour through a burning house.



Matthew McConaughey has one of his grittier, more taciturn roles as Kevin McKay, a down-on-his-luck school bus driver near Sacramento. https://t.co/XxpP4TPCPC — The Washington Post (@washingtonpost) September 26, 2025

Грийнграс, който е познат от работата си по филмите „Капитан Филипс“ и поредицата с Джейсън Борн, и Брат Ингелсби написват сценария по книгата на Лизи Джонсън от 2021 г. Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire. Грийнграс разказва, че книгата обхваща цялата история на пожара, а тази с Кевин е само няколко страници от нея. Той обаче решава, че точно тази част е изключително подходяща за филм.

Освен Макконъхи, във филма участват Америка Ферера, Юл Вазкес, Ашли Аткинсън и Спенсър Уотсън. Майката на Макконъхи, Кей Макконъхи, и най-голямото му дете, Леви Макконъхи, също се появяват във лентата като майката и сина на неговия персонаж.

Снимка: Матю, Леви и Кей Макконахи, Getty Images

„Странно е, но когато избирах кой да играе тази роля, не знаех, че е негов син“, споделя Грийнграс пред TIME. „И синовете на Кевин и Матю станаха приятели.“

Историята зад филма

На 8 ноември 2018 г. Маккей откликва на спешен сигнал, че 22 деца и две учителки - Мери Лудвиг и Аби Дейвис - трябва да бъдат евакуирани от началното училище "Пондероса" заради бързо разрастващ се пожар. Той успява да ги превози в продължение на 30 мили (около 48 км) през гъст дим и бушуващ огън, за да ги изведе на безопасно мято и да ги спаси от бедствието в пункта за евакуация в град Чико.

„Просто знаех, че нещата ще се влошават“, казва по-късно Маккей пред CBS News.

За по-голям драматизъм в лентата някои детайли са променени. Например Маккей във филма не знае какво се е случило с неговото семейство, дали са евакуирани, докато истинският Кевин е знаел, че синът му и майка му са в безопасност.

„Не си тръгнахме, докато всяко дете не беше предадено на майка си и баща си", споделя по-късно той.

Кевин Маккей е започнал работа като шофьор на училищен автобус скоро преди бедствието. Преди това той напуска работата си като търговец на дребно, за да следва за учител.

В деня на пожара, когато пламъците обхващат град Парадайз, много децата вече са евакуирани заедно с родителите си, но част от семействата не успяват да стигнат до "Пондероса". Кевин е потърсен, за да закара децата на безопасно място, придружен от Мери и Аби.

Kevin McKay, a part-time bus driver who made $11 an hour, had to find a way to get the children and two of their teachers to safety.



He knew that the few roads out of Paradise would be clogged with other motorists trying to escape. https://t.co/AnL1aV6hLN pic.twitter.com/gqXOfTW8cp — The Washington Post (@washingtonpost) August 28, 2021

Ситуацията с пламъците е изключително тежка, огънят и димът се разпространяват бързо, а евакуационните пътища са претоварени от блокирани превозни средства. Пътуването е мъчително. Автобусът се движи бавно по задръстени пътища, покрити с гъст дим, което пречи на дишането.

За да предпазят децата от вдишване на дим, Мери и Аби разкъсват ризата на Кевин на ленти, напояват ги с вода и ги държат пред лицата на децата, за да филтрират въздуха.

По време на пътуването автобусът дори е блъснат от друго превозно средство, но Кевин запазва самообладание, преминавайки през хаоса и пламъците.

В един момент те качват още една учителка, чиято кола се оказва повредена по пътя към спасението.

През цялото петчасово пътуване учителите полагат огромни усилия, за да успокоят децата. Групата дори спира за кратко, за да се помолят за оцеляването си.

Въпреки огромните разрушения около тях, непоколебимата съсредоточеност на Кевин и грижата на учителите, всички деца и възрастни в автобуса пристигат безопасно на сигурно място, където се събират отново със семействата си.

„И двете се опитвахме да не плачем“, разказва Лудвиг пред CBS за чувствата си.

"Виновник" за лентата е актрисата Джими Лий Къртис, която е продуцент на филма. Тя научава за героичната постъпка от рецензия за книгата на Джонсън, след което прочита и самия роман.

„Казах на глас на мъжа си, ето това е филмът“, споделя актрисата пред ABC 7 през септември 2025 г. „Обадих се на Джейсън Блум, който е мой партньор, и казах: ‘Искам да направя филм, и вярвам, че ще бъде най‑важното нещо, което аз или той сме правили в киноиндустрията.’ Така започна филмът.“

Кевин споделя, че когато е разбрал, че Къртис проявава интерес към историята му, се е почувствал "сюрреалстичино". Актрисата му казва, че в случилото се са засегнати деца, а всеки може да се постави на мястото на родителите на тези деца.

Снимка: Америка Ферера и Матю Макконахи, Getty Images

Маккей споделя още в интервю пред Action News Now, че за него е било огромна чест историята му да бъде разказана.

Във филма присъства само героинята на Мери, но тя обединява образите на двете учителки. Режисьорът Грийнграс посочва пред Time, че Дейвис е предпочела да не участва в лентата.

Самият Кевин Маккей също е част от продукцията, но като консултат.

"Имах възможност да споделя своята перспектива и голяма част от нея намери място във филма, включително някои много ключови моменти“, казва Маккей. „Пол Грийнграс искаше това да е истинско, автентично и вярно на историята.“

Той добавя, че тъй като "Изгубеният автобус" е „холивудски филм“, някои моменти са „или преувеличени, или съкратени“. Но той се надява, че всеки, който е бил засегнат от пожара, ще открие себе си в лентата и ще бъде горд, че историята е разказана пред света.

Какво прави истинският Кевин сега?

След драматичния пожар Маккей се връща в Калифорнийския държавен университет в Чико, за да получи диплома по история, както и преподавателска квалификация.

Сега той работи като преподавател в гимназия „Феър Вю“ в Чико. Кевин живее с дългогодишната си приятелка Кари Грийн, която той описва като „любовта на живота си“.