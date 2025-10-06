Албанският съдия Астрит Калая е бил прострелян днес в сградата на Апелативния съд в Тирана, предаде АТА. Според съобщения в медиите Калая е загубил живота си в резултат на стрелба с огнестрелно оръжие по време на съдебно заседание.

Междувременно други две лица са ранени и са откарани в болница.

Обстоятелствата около инцидента все още са неизвестни. Полицията е успяла да залови извършителя и да изземе оръжието му.

Рама също така призова парламента да затегне наказанията за нелегално притежание на оръжие. "Този трагичен инцидент предизвиква размисъл за снизходителността, проявявана често по отношение на незаконното притежание на оръжие по време на съдебните процеси", отбеляза премиерът.

Роденият в Шкодра Астрит Калая е имал 32-годишна кариера в съдебната система. Започва да работи като магистрат през 1993 г. и работи близо две десетилетия в Апелативния съд в Шкодра, преди да бъде назначен в Апелативния съд в Тирана през януари 2023 г.

През 2019 г. успешно преминава процеса на атестация и през 2022 г. е отново потвърден на длъжността си в Апелативния съд. Калая е бил и член на Избирателната колегия в три последователни мандата.

► Позицията на властите

Албанският президент Байрам Бегай осъди днешното трагично събитие в сградата на Апелативния съд в Тирана.

"Аз съм дълбоко шокиран и силно осъждам недопустимия акт на убийството на съдия Астрит Калая, докато е изпълнявал задълженията си", посочи в прессъобщение държавният глава.

"Тази ужасяваща атака срещу уважавания съдия, но също и срещу самото правосъдие трябва да бъде посрещната от цялото общество с най-дълбоко презрение и несъгласие, защото подобен акт е зловещо убийство на самата система, на която се базира социалният мир и съвместно съществуване", изтъкна още Бегай.

Той изрази "пълната солидарност на албанците с безграничната болка от тази загуба".

Премиерът Еди Рама също реагира на убийството на магистрата. Той поднесе съболезнования на близките на убития съдия и призова за възможно "най-крайния законен отговор" срещу извършителя.

Той добави, че инцидентът изисква дълбок размисъл за системата за вътрешна сигурност на съдилищата и отбеляза, че сигурността в съдебните институции "не може да остане въпрос на избор между частни полицейски сили в името на съдебната независимост".

Редактор: Дарина Методиева