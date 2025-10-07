Четири тела бяха извадени от гръцката брегова охрана край остров Лесбос след потъването на надуваема лодка, превозваща общо 38 мигранти и бежанци, съобщиха от пристанищната полиция.

„Четирите тела бяха открити край залива Гера на Лесбос, а 34 души бяха намерени на близък бряг“, съобщи представител на пресслужбата.

Идентифицирането на жертвите и оцелелите е в ход, добави тя, без да дава повече подробности, предаде АФП.

Според гръцката информационна агенция АНА, лодката с мигранти се е заклещила в скала близо до брега, преди да започне да потъва.

В региона са духали ветрове със скорост 60 км/ч, а „височината на вълните е била метър и половина“, подчертава АНА.

Повечето от спасените са граждани на африкански страни и са били прехвърлени в приемния и регистрационен център на Лесбос, според същия източник.

Остров Лесбос в Егейско море, както и други гръцки острови в близост до съседна Турция, са една от основните входни врати в Европа за хора, бягащи от война и бедност.

Тези опасни преходи често са фатални. През април седем души, сред които три деца, загинаха след като надуваемата им лодка потъна край Лесбос.

През последните месеци Гърция отбеляза увеличение на броя на пристигащите мигранти и бежанци, особено през лятото на остров Крит, идващи предимно от Либия.

За да се справи с тази ситуация, консервативното правителство, което непрекъснато затяга миграционната си политика, реши в началото на юли да спре за три месеца приемането на молби за убежище от лица, пристигащи от северноафрикански страни, мярка, която беше осъдена от много международни организации, сред които ВКБООН и Съветът на Европа.

