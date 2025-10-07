Новоизбран кмет в Западна Германия е в тежко състояние и множество прободни рани, след като бе намушкана, предаде "Ройтерс", като се позова на източник от сферата на сигурността. Жената е с опасност за живота.

Вестник "Билд" съобщи, че Ирис Щалцер от Германската социалдемократическа партия, на която предстои да встъпи в длъжност като кмет на град Хердеке в Рурската област, е намерена от сина си.

Полицията в Павликени задържа мъж, издирван от германските власти

Случаят припомня на убийството през 2019 г. на консерватора Валтер Любке, който бе застрелян от крайнодесен активист, докато пуши на терасата в дома си.

35 години след обединението: Германия все още е разделена между Изтока и Запада

За момента местните власти не са коментирали въпроса.

Редактор: Румен Лозанов