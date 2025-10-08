Италианският премиер Джорджа Мелони съобщи, че срещу нея и двама министри от кабинета ѝ са били подадени сигнали в Международния наказателен съд за предполагаемо съучастие в геноцид, свързан с офанзивата на Израел в Газа.

В интервю за обществената телевизия RAI Мелони уточни, че това засяга министрите на отбраната и външните работи – Гуидо Крозето и Антонио Таяни, и вероятно шефа на отбранителната компания „Леонардо“, Роберто Чинголани.

Премиерът Мелони заяви също, че според нея американският президент Доналд Тръмп е стигнал до извода, че Русия не желае мирно споразумение с Украйна.

Редактор: Цветина Петкова