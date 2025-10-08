Снимка: ЕПА
Сигналът е свързан с офанзивата на Израел в Газа
Италианският премиер Джорджа Мелони съобщи, че срещу нея и двама министри от кабинета ѝ са били подадени сигнали в Международния наказателен съд за предполагаемо съучастие в геноцид, свързан с офанзивата на Израел в Газа.
В интервю за обществената телевизия RAI Мелони уточни, че това засяга министрите на отбраната и външните работи – Гуидо Крозето и Антонио Таяни, и вероятно шефа на отбранителната компания „Леонардо“, Роберто Чинголани.
Шествия срещу войната в Газа се провеждат в цяла Европа
Премиерът Мелони заяви също, че според нея американският президент Доналд Тръмп е стигнал до извода, че Русия не желае мирно споразумение с Украйна.Редактор: Цветина Петкова
